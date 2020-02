Coronavirus, Gallera:  "Il 38enne di Codogno è in leggero miglioramento"

L'uomo di 38 anni contagiato da coronavirus che è stato ricoverato per primo nell'ospedale di Codogno (Lodi) "è in terapia intensiva, sta meglio, sta leggermente migliorando". Lo ha spiegato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. "Ad ora le dimensioni del fenomeno le stiamo vedendo e definendo minuto dopo minuto", ha aggiunto l'assessore lombardo, "per ora non c'è la necessità di confinare in isolamento tutta la popolazione".