Coronavirus, Gallera: dati confortanti anche a Milano

"I dati sono confortanti e in linea anche a Milano, che lunedì ha segnato un rallentamento di circa 100 positivi". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, circa la situazione del coronavirus nel capoluogo lombardo. "Altre città stanno rallentando in modo significativo, come Bergamo e Brescia - ha spiegato -. Milano ancora domenica aveva una linea un po' indecisa e contraddittoria, però siamo in una situazione sotto controllo".