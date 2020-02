Coronavirus, Fontana: problema mascherine non ancora risolto

Quello della carenza di mascherine "è problema che a oggi non e' ancora risolto". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, spiegando che "nel momento in cui è emerso ho chiesto la fornitura di mascherine per dotare medici e infermieri, ma non siamo riusciti ancora ad entrare in possesso dei dispositivi di cui abbiamo bisogno". "Oggi - ha proseguito il governatore - forse abbiamo trovato un fornitore svizzero". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui