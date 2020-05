Coronavirus, Fontana: "Nuovo lockdown con contagi incontrollati"

"Se i contagi dovessero ricominciare a crescere, se non dovessimo riuscire a controllare ancora una volta il virus, saremo costretti a ritornare a una sorta di lockdown". Lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana. "Meglio fare qualche piccolo sacrificio adesso, come quello che abbiamo chiesto agli ambulanti, che non farne qualcuno di insopportabile dopo. Questo mi sembra un discorso di buonsenso e di grande responsabilità", ha detto Fontana.