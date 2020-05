Coronavirus, Fontana: "In Lombardia rischio sceso da moderato a basso"

Secondo il report dell'Istituto superiore di sanità, in Lombardia l'indice Rt di contagiosità del coronavirus è pari a 0,51, in discesa rispetto allo 0,62 dell'ultima rilevazione. "Il livello di rischio passa così da moderato a basso", si legge in un commento del governatore Attilio Fontana. "E' un primo passo verso la normalità e un premio alla volontà dei lombardi, cui va il mio ringraziamento per aver rispettato le regole", ha aggiunto.