Coronavirus, Fontana: in Lombardia non possiamo aumentare i tamponi

"Non possiamo fare più tamponi per il semplice fatto che il numero limitato deriva dai reagenti che ci vengono consegnati. Non avendo più reagenti di quelli che già utilizziamo, il numero dei tamponi non lo possiamo aumentare". Lo ha affermato il governatore lombardo Attilio Fontana a "Stasera Italia" su Rete4. "Introdurremo questo nuovo test sierologico riconosciuto dopo un attento e approfondito studio dall'Università di Pavia", ha aggiunto.