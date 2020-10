Coronavirus, direttore Ats di Milano: "La situazione in Lombardia è critica"

Ansa

"Aumentano i ricoveri in terapia intensiva e sono in costante crescita anche i casi positivi. La situazione è critica in Lombardia, ma in particolare a Milano e nella Città metropolitana". Lo dice Walter Bergamaschi, direttore generale dell'Ats di Milano. "Occorre l'aiuto di tutti i cittadini per fermare la corsa del virus", il suo appello.