Coronavirus, calano i contagi in Lombardia: più 598 positivi e 93 morti

"I dati della Lombardia confermano che i contagi sono in calo". Lo ha detto il vicepresidente della Regione, Fabrizio Sala, aggiungendo che in totale i positivi al coronavirus sono 75.732, con un aumento di 598 persone rispetto a ieri. Scendono i ricoverati in terapia intensiva (-29) e gli ospedalizzati (-286). Nelle ultime 24 ore ci sono poi stati 819 dimessi e 93 morti.