Coronavirus, Borrelli: "I focolai sono due, no conferme di un legame"

Angelo Borrelli ha confermato che non ci sono nuovi focolai di coronavirus in Italia oltre ai due noti, quelli nel Lodigiano, in Lombardia, e a Vo' Euganeo, in Veneto. Il commissario straordinario per l'emergenza, durante una conferenza stampa alla Protezione Civile, ha inoltre aggiunto: "Sui legami tra i due focolai non ci sono ancora conferme". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui