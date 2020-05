Coronavirus, Bellanova: commissione d'inchiesta su sanità lombarda

"Credo che sia sotto gli occhi di tutti: la sanità in Lombardia non ha brillato nella gestione dell'emergenza coronavirus". Lo ha detto il ministro Teresa Bellanova. "Ora - ha aggiunto - bisogna fare squadra e dotare il Parlamento di una commissione di inchiesta per capire i punti di debolezza che ci sono stati. Con il virus faremo i conti a lungo e non possiamo avere un sistema che porta i medici a scegliere chi deve vivere e chi no".