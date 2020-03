Coronavirus, appello dei 243 sindaci bergamaschi: "Fermiamoci davvero"

"E' arrivato il momento di fermarci, ma per davvero. Confidiamo in voi". E' l'appello firmato dai 243 sindaci dei Comuni bergamaschi, a partire dal primo cittadino di Bergamo Giorgio Gori, inviato al premier Giuseppe Conte e al governatore lombardo Attilio Fontana. "Al momento riteniamo che l'adozione di nuovi provvedimenti restrittivi possa rappresentare l'unica soluzione per una tragedia che sembra non avere fine", aggiungono i primi cittadini.