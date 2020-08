Coronavirus, al lavoro per postazioni test vicino agli aeroporti di Milano

In Lombardia si sta lavorando per allestire in prossimità degli scali di Linate e Malpensa delle postazioni per l'esecuzione di tamponi Covid-19 per chi rientra da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Al momento, infatti, non ci sono controlli di questo tipo nei due aeroporti, mentre chi arriva ad Orio al Serio tra le possibilità ha quella di recarsi nel vicino ospedale di Seriate (Bergamo) dove i test vengono eseguiti senza prenotazioni.