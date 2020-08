Coronavirus: 94 nuovi casi e un morto in Lombardia nelle ultime 24 ore

Sono 94 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino del 15 agosto della Regione, secondo cui 10 sono debolmente positivi e 3 sono stati tracciati a seguito di test sierologici. C'è anche una vittima. I tamponi effettuati sono 7.028 per un totale complessivo di 1.408.872. I ricoverati in terapia intensiva rimangono stabili a 12 e i pazienti in ospedale scendono di 4 unità, arrivando a 149.