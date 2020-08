Coronavirus, 50 nuovi casi e nessun morto in Lombardia

Sono 50 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia, nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino della Regione, secondo cui non sono stati registrati altri decessi. Inoltre sono in aumento guariti e dimessi (+71) mentre non c'è stato nessun contagio a Cremona, Lecco e Sondrio. Stabili le terapie intensive (14), in lieve rialzo i ricoverati (in tutto sono 150, +3). I tamponi effettuati sono stati 5.548, per un totale di 1.423.476.