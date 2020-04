Coronavirus, 313 sanzionati domenica nel Milanese

Sono state 9.010 le persone controllate domenica a Milano e provincia per verificare il rispetto della norme contro la diffusione del coronavirus: 313 quelle sanzionate amministrativamente in base al più recente decreto, 31 quelle denunciate per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale o false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; una denunciata per non avere rispettato la quarantena.