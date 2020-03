Coronavirus: 1.266 morti, 250 in più in un solo giorno

Sono 1.266 i morti per coronavirus in Italia, 250 in un solo giorno. Lo ha riferito il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli, precisando che i malati ammontano a 14.955, 2.116 in più rispetto a giovedì. Il numero complessivo dei contagiati, comprese le vittime e i guariti, ha raggiunto quota 17.660, mentre le persone guarite sono 1.439. Nella sola Lombardia sono 9.820 i contagiati e 890 i morti.

