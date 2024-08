Milano, un congresso di tre giorni per parlare solo di buone notizie

Durante il congresso verranno proiettati video, tenuti discorsi e interviste basati sulla Bibbia e includerà e affronterà il tema della notizia in tre prospettive: il bisogno di riceverle; La buona notizia secondo Gesù; Superare le difficoltà grazie alla buona notizia. L'evento clou del sabato sarà il battesimo di persone provenienti dalle comunità circostanti, mentre un videoracconto in due parti catturerà l'attenzione del pubblico il venerdì e il sabato. Nelle settimane prima di ogni congresso, i Testimoni di Geova locali si impegneranno in una campagna per invitare le persone a questo evento gratuito.