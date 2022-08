Como, uomo trovato morto in macchina: l'ipotesi è omicidio

Un uomo di 70 anni è stato trovato privo di vita all'interno di un'auto a Como. L'anziano aveva una ferita da arma da taglio alla gola e per questo l'ipotesi più probabile è che si tratti di omicidio. Il ritrovamento è avvenuto a poche centinaia di metri dal luogo in cui, poche ore prima, un passante era stato ferito con un coccio di bottiglia alla gola da un uomo poi arrestato. Non è escluso che ci sia un collegamento tra i due episodi.