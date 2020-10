Como, percepiva reddito di cittadinanza ma marito era in carcere: denunciata

lapresse

Una coppia di Faloppio (Como) percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza dal gennaio del 2020. La donna infatti, presentando la domanda, aveva omesso di comunicare che il coniuge si trovava in carcere e, pertanto, momentaneamente non a carico del nucleo familiare. Questo non avrebbe permesso alla coppia di percepire il beneficio che, ad oggi, ammonta a 5mila euro. La donna è stata quindi segnalata all'Inps dalle Fiamme gialle e denunciata.