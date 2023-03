Como, multa ai genitori che portano o prendono in ritardo i figli all'asilo: è polemica per la proposta del Comune

Il disappunto dell'opposizione e della cittadinanza

"Chi multa gli amministratori che non risolvono i problemi di traffico che creano ritardo ai genitori?", ha scritto su Facebook Barbara Minghetti, ex candidata sindaco del centrosinistra e consigliere comunale. Sotto il post i cittadini commentano con amarezza: "Mi chiedo se sia veramente sempre una "pessima abitudine" dei genitori o vi siano motivazioni serie e diverse che andrebbero ovviamente accertate dalla scuola. Bisogna sempre tenere presente che il nido nasce come esigenza dei genitori che lavorano e non dalle esigenze della scuola", la risposta di un utente. "Ci sarebbe molto da dire di un'amministrazione che imposta il suo rapporto con i cittadini, in tutti i campi, in termini di colpa e di pena", un altro ancora. "Siamo diventati tutti bambini da rieducare e da sanzionare. Mancano solo la verga e la gogna pubblica", si legge in un altro commento.