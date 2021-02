Como, maxi sequestro di giocattoli di Carnevale pericolosi

Oltre 20mila giocattoli potenzialmente pericolosi sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Como. I finanzieri hanno scovato il materiale in un emporio di Montano Lucino (Co): rinvenuti e sequestrati articoli carnevaleschi destinati anche ai minori (in particolare, maschere, parrucche e costumi di carnevale) risultati privi del marchio Ce. Maxi multa al titolare dell'impresa.