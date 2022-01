Como, il marito l'aggredisce con una spada: grave una donna di 55 anni

Una donna di 55 anni di Como si trova in prognosi riservata dopo essere stata operata all'addome in seguito alle ferite infertele dal marito a colpi di spada . L'episodio è avvenuto il giorno dell'Epifania. L'uomo, 41 anni, è stato arrestato per tentato omicidio e non ha saputo spiegare le ragioni del suo gesto. Nella casa della coppia sono state sequestrate 5 spade, tra cui una katana, appartenenti all'uomo, e 40 grammi di marijuana.

A chiedere l'intervento dei soccorsi è stata la stessa donna. L'ambulanza arrivata ha portato in ospedale anche l'uomo, che è stato poi trasferito direttamente in carcere. Dopo averlo incontrato in cella il suo avvocato ha detto, secondo quanto riporta dalla "Provincia di Como": "Era ancora confuso, ha detto che non ricorda nulla, che ama sua moglie e che sta vivendo giorni di sofferenza". Dai primi accertamenti non risulterebbe che tra coniugi ci siano stati litigi o violenze. Nessuno dei due aveva un lavoro stabile.