Clima, Draghi incontrerà a Milano Greta Thunberg e le altre attiviste

Ansa

Mario Draghi sarà a Milano giovedì per incontrare Greta Thunberg e le altre attiviste per l'ambiente, Vanessa Nakate e Martina Comparelli. Il presidente del Consiglio le vedrà in occasione della sua partecipazione all'evento "Youth4Climate: Driving Ambition", in corso in questi giorni nel capoluogo lombardo. Il confronto, ha comunicato Palazzo Chigi, avrà inizio alle 9:30.