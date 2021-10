Clima, decine di migliaia a Milano con Greta per Fridays for Future Ansa 1 di 22 Ansa 2 di 22 Ansa 3 di 22 Ansa 4 di 22 Ansa 5 di 22 Ansa 6 di 22 Ansa 7 di 22 Ansa 8 di 22 Ansa 9 di 22 Ansa 10 di 22 Ansa 11 di 22 Ansa 12 di 22 Ansa 13 di 22 Ansa 14 di 22 Ansa 15 di 22 Ansa 16 di 22 Ansa 17 di 22 Ansa 18 di 22 Ansa 19 di 22 Ansa 20 di 22 Ansa 21 di 22 Ansa 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono 50mila, secondo Fridays for Future, i giovani scesi in piazza a Milano alla manifestazione per il clima guidato da Greta Thunberg, che balla e batte le mani mentre gli altri cantano "Bella ciao". L'attivista, e fondatrice del movimento ambientalista, è alla testa del corteo, dove intona cori e slogan. La Questura ha invece stimato circa settemila manifestanti.