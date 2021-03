Cisliano, secondo l'autopsia la piccola Edith è morta per asfissia: la madre è in stato di fermo con l'accusa di omicidio

Cisliano (Milano), figlia di due anni morta in casa IPA 1 di 46 IPA 2 di 46 IPA 3 di 46 IPA 4 di 46 IPA 5 di 46 IPA 6 di 46 IPA 7 di 46 IPA 8 di 46 IPA 9 di 46 IPA 10 di 46 IPA 11 di 46 IPA 12 di 46 IPA 13 di 46 IPA 14 di 46 IPA 15 di 46 IPA 16 di 46 IPA 17 di 46 IPA 18 di 46 IPA 19 di 46 IPA 20 di 46 IPA 21 di 46 IPA 22 di 46 IPA 23 di 46 IPA 24 di 46 IPA 25 di 46 IPA 26 di 46 IPA 27 di 46 IPA 28 di 46 IPA 29 di 46 IPA 30 di 46 IPA 31 di 46 IPA 32 di 46 IPA 33 di 46 IPA 34 di 46 IPA 35 di 46 IPA 36 di 46 IPA 37 di 46 IPA 38 di 46 IPA 39 di 46 IPA 40 di 46 IPA 41 di 46 IPA 42 di 46 IPA 43 di 46 IPA 44 di 46 IPA 45 di 46 IPA 46 di 46 leggi dopo slideshow ingrandisci

E' morta per asfissia Edith, la bimba di 2 anni trovata senza vita in un appartamento a Cisliano, in provincia di Milano. E' quanto emerge dall'autopsia effettuata all'istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia sul corpo della piccola. Una morte per la quale risulta indagata per omicidio volontario la madre: Patrizia Coluzzi, 41 anni, è stata sottoposta a fermo su ordine della Procura di Pavia. La donna è piantonata in ospedale a Magenta.