Centomila euro in meno di 72 ore, la morte della travel blogger Fraintesa spinge la ricerca contro il cancro

In meno di 72 ore sono stati raccolti 100mila euro a favore della ricerca e della prevenzione sul cancro. "La forza del web, la forza di Francesca" , commentano il compagno e gli amici di Francesca Barbieri , la travel blogger 39enne conosciuta come Fraintesa , uccisa da un cancro il 2 aprile. All'indomani della sua scomparsa è stato aperto in sua memoria un crowdfunding con l'hashtag #graziefraintesa, che ha polverizzato in poche ore ogni record.

Con le donazioni, sono arrivati anche migliaia di messaggi in memoria di Fraintesa, da parte di chi l'ha conosciuta nella vita reale e in quella virtuale e anche da parte di chi ha scoperto la sua storia solo dopo la sua morte.

Francesca Barbieri, alla quale era stato diagnosticato un cancro al seno nell'ottobre 2018, dopo gli interventi e la chiemioterapia, nella primavera del 2019 aveva comunicato agli oltre suoi 70mila follower la sua battaglia e un anno dopo la diagnosi aveva intrapreso un giro intorno al mondo per sensibilizzare sulla prevenzione e sulla ricerca sui tumori.

Quel sogno, per lei che aveva fatto dei viaggi la sua professione, prima travel blogger in Italia, si era però infranto in Costa Rica, quando la scoperta di metastasi la costrinse a un immediato rientro in Italia per riprendere la chemioterapia.

Fino all'ultimo Fraintesa ha mantenuto saldo il legame con i suoi follower; virali i suoi video "sulla vita presa a morsi". L'annuncio della sua morte aveva sorpreso e colpito chi l'amava da vicino e da lontano e la risposta all'invito a dire "Grazie, Francesca" con una donazione è stata compatta e generosa.