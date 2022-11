Castelbelforte (Mantova), operaio muore travolto da camion in azienda

A Castelbelforte, in provincia di Mantova, un operaio di 40 anni ha perso la vita travolto da un camion in una ditta che produce prefabbricati.

La vittima, originaria del Marocco e che abitava a Goito, era dipendente di una ditta esterna che aveva in appalto alcune lavorazioni nello stabilimento dove si è verificato l'incidente. L'uomo era alla guida di un muletto quando, per cause imprecisate, ha perso l'equilibrio cadendo dal mezzo e finendo sul selciato. Proprio in quel momento è sopraggiunto il camion. Il 40enne è morto sul colpo.