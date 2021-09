Caso Ziliani, parla il medico dell'ex vigilessa: "Mai preso gli ansiolitici"

"Laura Ziliani non ha mai preso ansioltici". Sono le parole del medico curante dell'ex vigilessa a "Pomeriggio Cinque": "Nel database del mio computer non risulta nessun farmaco di quel tipo - ha spiegato il dottore - neanche a seguito della morte del marito, avrà preso al massimo quattro gocce di Valium il giorno dopo, per il resto era una donna sana come un pesce".

Secondo gli inquirenti, Laura Ziliani sarebbe stata uccisa a seguito di un soffocamento dopo essere stata stordita da alcuni psicofarmaci. Resta da capire come le figlie della donna, Silvia e Paola Zani, le due sorelle di 27 e 19 anni accusate dell'omicidio e dell'occultamento del cadavere della madre, abbiano ottenuto questi farmaci: "O se li sono fatte prescrivere da qualcuno - spiega ancora il medico - o li hanno trafugate. L'unico dubbio che ho è che la figlia più grande, per un periodo, ha lavorato in una Rsa a Ponte di Legno. Potrebbe essersle procurate lì".