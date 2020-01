Casi di meningite nella Bergamasca, 16enne colpito da batterio di tipo B

E' stato colpito dal batterio meningococco di tipo B e non di tipo C il 16enne bergamasco, ricoverato da sabato, le cui condizioni sono in fase di miglioramento. Dunque il batterio che lo ha colpito non è dello stesso tipo che ha causato gli altri quattro casi di sepsi nella stessa zona del Basso Sebino bergamasco. Il batterio di tipo C è costato la vita a Marzia Colosio, 48enne di Predore, e a Veronica Cadaei, 19enne di Villongo.