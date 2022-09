Caro bollette, a Bergamo la prima scuola che adotta la settimana corta

Lo riporta oggi il Corriere nelle pagine locali. Si tratta del "Vittorio Emanuele II", i cui studenti quest'anno saranno a casa il sabato. A scuola si entrerà sempre alle 8: per quattro giorni le lezioni dureranno sei ore, il quinto giorno otto, dalle 8 alle 16.

Una decisione approvata dall'istituto non soltanto per ottimizzare i consumi e contenere i costi dell'energia ma anche per salvaguardare l'ambiente. "Un segnale andava dato", ha detto la dirigente scolastica, Patrizia Giaveri.