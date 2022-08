Carnate (Mb), rapinano un nigeriano: arrestati i trapper Jordan e Traffik

Due noti trapper, Jordan e Traffik, sono stati arrestati dai carabinieri di Bernareggio (Monza e Brianza) per aver rapinato un operaio 41enne nigeriano armati di coltello, alla stazione di Carnate.

Al grido di "vogliamo ammazzarti perché sei nero" gli hanno portato via la bicicletta e lo zaino. I due sono in arresto per rapina aggravata dall'uso di armi e dalla discriminazione razziale.