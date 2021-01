Capodanno, festa nel resort di lusso sul Lago di Garda: 126 persone multate

Capodanno, il party nel resort di lusso sul Lago di Garda Instagram 1 di 13 Instagram 2 di 13 Instagram 3 di 13 Instagram 4 di 13 Instagram 5 di 13 Instagram 6 di 13 Instagram 7 di 13 Instagram 8 di 13 Instagram 9 di 13 Instagram 10 di 13 Instagram 11 di 13 Instagram 12 di 13 Instagram 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Tutti i 126 ospiti del resort presenti al party di Capodanno saranno multati per non aver rispettato le norme anti-Covid dell'ultimo Dpcm. A quanto ammonta la multa? 400 euro a testa". Lo spiega Massimo Landi, comandante della Polizia locale della Valtenesi, nel Bresciano, in merito alla festa nel resort di lusso di Padenghe, sul Lago di Garda. Nei video finiti sui social gli invitati ballavano e brindavano senza indossare la mascherina.