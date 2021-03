Caos vaccini a Cremona, Asst recupera errori convocazioni: nessuno spreco

Facebook

Nell'hub allestito nella Fiera di Cremona le persone vaccinate sono state 603, mentre altre cento risultano in attesa. Lo rende noto l'Asst di Cremona. In mattinata si erano presentate soltanto 58 persone a causa di un errore da parte di Aria, lo società informatica della Regione Lombardia che si è occupata del calendario vaccinale per gli over 80. Asst ha convocato d'urgenza ultra ottantenni, sanitari extra ospedalieri e insegnanti.