Cade ultraleggero a Orio al Serio: morta una ragazza, tre i feriti

Cade ultraleggero vicino allʼaeroporto di Orio al Serio: morta una ragazza, tre feriti

Sull'aereo da turismo, come riferisce L'Eco di Bergamo, un papà 50enne e le sue tre figlie, due sono gemelle. La vittima sarebbe una delle ragazze.



Secondo una prima ricostruzione, verso le 10.20 di sabato 21 settembre, il velivolo, un Cessna Mooney, pare stesse atterrando, quando, per motivi in corso di accertamento, è finito su una cunetta poco prima della pista dell'Aeroclub, fuori dall'area dell'aeroporto di Orio al Serio. La zona è ora inaccessibile e gli inquirenti stanno ricostruendo i fatti. Ma l'operatività dello scalo orobico non ha subito interruzioni.