Bus dirottato, la Cassazione conferma la condanna a 19 anni per Oisseynu Sy

Dopo aver preso il controllo del mezzo, legato i ragazzi e i docenti e sigillato le porte, Sy aveva cosparso i sedili di benzina. Era intenzionato a raggiungere la pista dell'aeroporto di Linate per fare "un atto dimostrativo" per sensibilizzare l'opinione pubblica italiana sulle troppe morti di migranti nel Mediterraneo, come aveva spiegato in un video registrato prima del blitz.

Posizione che aveva ribadito davanti ai pm milanesi dopo l'arresto. I ragazzi, però, erano riusciti a dare l'allarme e i carabinieri avevano messo in salvo le due classi, due insegnanti, una bidella e lo stesso Sy, bloccando l'autobus alle porte di Milano.

Nel corso dell'udienza il Pg della Cassazione aveva chiesto di ritoccare la condanna per Sy, portandola da 19 a 17 anni e 6 mesi, non ravvisando il dolo di attentato. Istanza che i giudici hanno respinto.