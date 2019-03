Bus dirottato, il sequestratore: "Volevo usare i bimbi come scudo"

Sy Ousseynou, il 47enne di origini senegalesi che ha sequestrato un bus con a bordo una scolaresca a San Donato Milanese, voleva "andare a Linate per prendere un aereo per tornare in Africa e usare i bambini come scudo". Lo ha confessato lui stesso nel carcere di San Vittore, aggiungendo di aver compiuto il gesto "per dare un segnale agli africani e per dire loro di restare in Africa, in modo da non provocare altri morti in mare".