Bus dirottato, il governo valuta di concedere la cittadinanza al bimbo eroe

Concedere la cittadinanza italiana per meriti speciali a Ramy, il 13enne di origini egiziane che ha nascosto il cellulare al sequestratore di Crema avvisando per primo le forze dell'ordine. E' la proposta avanzata dal vicepremier Luigi Di Maio: "Ha messo a rischio la propria vita per salvare quella dei suoi compagni". "Stiamo facendo tutte le verifiche del caso, valuteremo", ha replicato l'altro vicepremier, Matteo Salvini.