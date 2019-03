Bus dirottato, attesa decisione del gip su arresto di Ousseynou Sy

E' atteso a ore il deposito della decisione del gip di Milano sulla convalida dell'arresto e la custodia cautelare per Ousseynou Sy, l'autista che 3 giorni fa ha sequestrato un bus con 51 bambini e gli ha dato fuoco. Per l'uomo la Procura ha chiesto il carcere con le accuse di strage aggravata da finalità terroristiche, sequestro di persona, resistenza e incendio. "Ho agito perché sentivo "le voci dei bimbi morti in mare", ha detto Sy al gip.