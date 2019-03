Ci mette la faccia in un video su Youtube lungo 17 minuti "Il signor N'Diaye, rappresentante e portavoce della comunità dei senegalesi di Ancona". Chiede per prima cosa perdono agli italiani e alle famiglie di quei 51 bambini che hanno rischiato la vita per "l'attentato terroristico" che voleva compiere "l'orco, assassino, mostro" del suo connazionale Ousseynou Sy . Poi si rivolge direttamente a lui, con parole molto dure. "Cosa volevi dimostrare? Porti un cognome nobile del quale non sei degno: hai fatto l'irreparabile", gli dice.

"Chiedo perdono a nome di tutta la comunità - esordisce il portavoce nel video pubblicato sul canale La Voce del Senegal. - Quei bambini sono i nostri figli, i nostri nipoti, creature senza difesa. Condanniamo il gesto compiuto da una bestia, che non è degno di essere chiamato nostro connazionale".



"Siamo molto indignati - continua il messaggio di scuse e condanna. - C'è molto sgomento e rammarico tra noi: io per primo, alla notizia, sono rimasto profondamente turbato".



Parte poi l'attacco serrato all'autista protagonista della mattinata di terrore tra Crema e Milano. "Non meriti di essere senegalese e di portare il nobile cognome dei Sy - aggiunge N'Diaye. - Cosa volevi fare? Dovresti vergognarti, morire di vergogna. Sai quello che ti sarebbe toccato in Senegal per un fatto del genere. Volevi uccidere 50 bambini e con loro avresti ucciso 60 milioni di italiani, 100 genitori per vendicare i morti nel Mediterraneo? I naufraghi non c'entrano niente, stai difendendo l'indifendibile, hai messo la testa nella bocca della tigre".