Brescia, uccise la moglie: concessi i domiciliari 

Sono stati concessi gli arresti domiciliari a Bruno Lorandi, ex marmista di Nuvolera, nel Bresciano, condannato all'ergastolo per l'omicidio della moglie Clara Bugna. Come riporta il Giornale di Brescia, Lorandi, che ha 71 anni ed era in carcere a Verona, si trova a casa di una sorella a Mantova. La concessione della detenzione domiciliare è scattata per motivi di salute e per il rischio di contagio da Covid-19.