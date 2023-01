Brescia, uccise la ex con 16 martellate: condannato all'ergastolo

Esclusa la premeditazione

Il pubblico ministero Carlo Pappalardo aveva chiesto l'ergastolo per l'imputato. E' stata esclusa l'aggravante della premeditazione. Il femminicidio avvenne fuori dall'abitazione della donna, dove l'uomo la stava aspettando. Galesi è stato dichiarato capace di intendere e di volere dagli psichiatri che lo hanno visitato. "Ha scagliato la sua ira contro la ex perché non accettava di essere stato lasciato", ha detto il pm nella sua arringa.