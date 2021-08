ansa

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato lungo un torrente che porta alla centrale idroelettrica di Temù, in provincia di Brescia. Non si esclude che possa trattarsi di Laura Ziliani, l'ex vigilessa del comune di Roncadelle (Val Camonica) svanita nel nulla l'8 maggio. Per stabilire se si tratti effettivamente del corpo della 55enne serviranno ulteriori accertamenti.