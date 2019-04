Brescia, sfregiato dalla ex: ora dovrò pagare anche le spese legali

"Mesi fa sono stato convocato in tribunale per risolvere la controversia tra le parti che mi condannava a pagare la parcella per il lavoro svolto contro la Perotti. Questo accade - dice al quotidiano il Giorno - perché per legge, se i convenuti non possono pagare, prevede che il legale possa rivalersi su di me, che però non ho soldi", afferma Pezzulo, che vede a rischio anche la casa di famiglia". Pezzulo ha pubblicato un video su Facebook nella pagina "Io sto con William", dove chiede aiuto ai suoi amici e sostenitori. "Non è possibile che le cose debbano sempre andare male a me - dice Pezzulo -. Prima ho incontrato una donna che mi ha rovinato la salute e la vita, poi ho dovuto sottopormi a decine di interventi".



"Quelli necessari per la mia salute sono stati pagati dalla mutua - aggiunge -. Per sostenere i costi di quelli estetici, la mia famiglia è rimasta sul lastrico. Abbiamo pure dovuto vendere il bar di famiglia. E le cure a cui dovrò sottopormi non sono ancora finite. L' ultimo intervento è stato molto invasivo e ancora non mi sono ripreso". "Per mettere la ciliegina sulla torta, ora mi accade questo - conclude -. Sono letteralmente a pezzi e con me lo sono i miei genitori, mia sorella, mio cognato e i miei nipotini. Un atto fatto contro la mia persona ne ha ferite tante altre e i segni non li porto addosso solo io, ma anche loro, che si prodigano per farmi stare bene".