Brescia, sequestra per 3 giorni la ex in albergo: arrestato

Ha sequestrato per tre giorni l'ex compagna in una camera d'albergo di Montichiari (Brescia), cercando in ogni modo di farle firmare un impegno matrimoniale. La donna, una marocchina di 36 anni, dopo ogni rifiuto veniva quindi colpita con calci e pugni. Per questo un italiano di 46 anni è finito in manette. L'allarme è scattato quando il personale dell'hotel ha chiamato la polizia locale del paese, intervenuta mentre era in corso l'aggressione.