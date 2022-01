Brescia, scia col Green pass del fratello ma viene scoperto: multa da 500 euro

Procedendo all'identificazione, hanno così scoperto che l'uomo utilizzava documenti del fratello e lo hanno sanzionato di 400 euro per essere sprovvisto del green pass obbligatorio, e di ulteriori 100 euro "per il comportamento e la mancata assicurazione", oltre ad allontanarlo immediatamente dall'impianto. Inoltre, in relazione allo stratagemma usato per aggirare la normativa emergenziale in vigore, la polizia sta svolgendo ulteriori accertamenti per denunciare il 60enne alla Procura di Brescia per sostituzione di persona.

Sono numerose le pattuglie delle forze dell'ordine al lavoro sulle piste da sci di tutta Italia per la verifica del rispetto delle norme anti covid che prevede, appunto, l'accesso agli impianti solo agli sciatori provvisti del super Green pass.