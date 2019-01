Brescia, operaio 45enne sequestrato: si segue la pista passionale

Da martedì sera i carabinieri sono sulle tracce dei due uomini, svaniti nel nulla nei boschi tra Gavardo e Villanuova sul Clisi, nel Bresciano.



Secondo la ricostruzione degli inquirenti il marocchino, armato di pistola, si sarebbe fatto accompagnare da Giacomini e da un collega di quest'ultimo, che è stato lasciato andare dopo che lo straniero aveva tra le mani il suo obiettivo.



Aumentano gli uomini per le ricerche - Intanto aumentano gli uomini delle forze dell'ordine per le ricerche dell'operaio. Un elicottero dei carabinieri sorvola i boschi di Gavardo (Brescia) dove i due si troverebbero da due giorni. Alle ricerche non parteciperanno volontari in quanto il sequestratore è armato di pistola.