Brescia, molotov contro centro vaccinale: inchiesta per finalità eversiva

Ansa

La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta affidata al magistrato dell'antiterrorismo Carlo Milanesi, in merito alle due molotov lanciate contro il centro vaccinale di via Morelli. Per gli inquirenti il gesto ha una finalità eversiva. Dalle immagini fin qui acquisite si vede un uomo che scappa a piedi all'alba, pochi minuti prima delle sei di sabato mattina.