Brescia, giornale locale rivela: "La donna fatta a pezzi è una influencer italiana"

Mentre vige il massimo riserbo da parte degli inquirenti, sono in corso riscontri sulle indicazioni arrivate dal Web.

L'identikit della vittima

Nei giorni scorsi i carabinieri avevano diramato la descrizione di una serie di tatuaggi che, durante l'autopsia, sono stati rilevati sui pezzi di corpo, per cercare di far luce sulla vittima, dal momento che l'esame delle denunce di scomparsa non ha dato esito. La donna era alta circa 160 centimetri, pesava 50-55 chili aveva capelli scuri e le unghie delle mani e dei piedi particolarmente curate con l'applicazione di uno smalto di colore violetto con glitter argentati.

I tatuaggi

La donna fatta a pezzi aveva tatuato "step by step" sulla caviglia destra, "wanderlust" sulla clavicola destra, "elegance is the" sulla schiena lato destra, una porzione di disegno sul gomito sinistro, "be brave" sul gomito sinistro, "fly" sul polso destro, una "V" rovesciata sulla coscia destra, "VV" rovesciate sulla coscia sinistra, "te" sul dorso della mano sinistra. Le informazioni sono state diffuse, spiegano gli investigatori, affinché "i possibili conoscenti della donna nonché i professionisti del settore (tatuatori ed estetiste) possano fornire informazioni utili all'identificazione".