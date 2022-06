Brescia, bambina di un anno cade dal balcone: è gravissima

Una bambina di un anno è precipitata dal balcone di casa in centro città a Brescia.

Al momento dell'incidente la piccola, di origini egiziane, era in casa con i genitori ed è stata trasportata in gravissime condizioni in ospedale. È stata ricoverata nel reparto di rianimazione. La polizia ritiene si sia trattato di un incidente domestico. La bambina è caduta dal primo piano.