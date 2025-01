Brescia, bimba ferita con un colpo di pistola: padre indagato per omessa custodia di armi

La versione fornita da entrambi i genitori, interrogati separatamente e ascoltati per ore dagli investigatori, è stata identica e i fatti coincidevano. Quando si è diffusa la notizia la comunità del piccolo Comune bresciano, è sprofondata nello sconforto, come emerge dal racconto di un vicino di casa della famiglia della piccola vittima: "Siamo rimasti tutti sotto shock, nessuno si sarebbe mai immaginato che una cosa del genere potesse coinvolgere una bambina di tre anni. È qualcosa che non doveva succedere, perché un'arma così va tenuta smontata e non visibile agli occhi di una bambina. Da papà sono rimasto scioccato".